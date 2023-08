Horváth István, Halogy polgármestere hangsúlyozta: a Magyar Falu Programból 2021-ben mintegy 15 millió forintos támogatást nyertek új falubusz vásárlására, régi járművüket pedig - Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke segítségével- egy határon túli magyar karitatív szervezetnek, a vajdahunyadi Corvin Savaria Társaságnak ajánlották fel.

Tavaly ismét sikerrel szerepelt a település a Magyar Falu Programban, 5,7 millió forintot nyert játszótér építésre, az új játékokat idén márciusban már birtokba is vehették a gyerekek a Zászlópark területén. Az önkormányzat saját erőből kerítést is építtetett a játszótér köré.

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője így fogalmazott az ünnepélyes átadón: Az egyik dolog, amit szeretek a térségünkben, hogy nálunk az idő nem vékonyan, futtában van odakenve a fontos dolgokra. Az itt élők még meg tudnak állni, időt tudnak szentelni arra, ami számít: például egy új játszótér és falubusz felavatására és megáldásra. Kívánom, hogy a fejlesztések sokáig szolgálják a halogyiakat, de még annál is tovább szolgálja őket derűs, hálás, jószívű lelkületük, ami nem engedi számukra elfelejteni, hogy bár úgy is lehet nézni az életet, mint ami tele van kerülendő kelepcékkel, azért lehet úgy is, mint egy hatalmas játszóteret, ahol minden sarkon új kaland vár.

Az ünnepség végén Takács László plébános áldotta meg a falubuszt és a játszóteret.