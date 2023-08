Küldetésük, szerepük összetett vallástörténeti és teológiai kérdés. Nincs testük, ezért csak azok láthatják őket, akiknek megjelennek. Az angyaljelenés csodának számít, ennek ellenére az egyházi és a világi művészetben is nagyon sok angyalábrázolással találkozunk. Ha kimondjuk azt a szót, hogy angyal, akkor szép és jóakaratú szárnyas alakot képzelünk magunk elé. Az angelológia (angyaltan) szerint a helyzet nem egészen ez. Voltak gonosz angyalok is. Közéjük tartozott például Lucifer, aki fellázadt Isten ellen, ezért egy másik angyal, Mihály kitaszította őt a mennyből. Az angyalok men - nyei lények, de vannak közöttük olyanok, akiket szentként tisztelünk. Közéjük tartozik az előbb említett Szent Mihály főangyal is. Ő a gonosz és a rossz elleni harc szimbolikus alakja. Templomokat szenteltek a tiszteletére, települések viselik a nevét. A hagyomány szerint a földi utunk végén ő teszi a mérlegre tetteinket. Ő kísér bennünket át a túlvilágra. Azt a halottszállító eszközt, amelyet szerte Magyarországon sokfelé használtak, Szent Mihály lovának nevezték. A sátánt eltipró Mihály az egyik védelmezőnk.

Szent Mihály egy pápoci fogadalmi szobor talapzatán

Pápocon, az egyik fogadalmi kereszt talapzatán is őt látjuk. Felemelt jobbjával lángpallost tart a magasba, bal kezével pajzsot fog, a lába előtt a legyőzött gonosz hever. Vasegerszeg barokk templomának tornyát négy, az utcáról alig látható szobor díszíti. Ezek a XVIII. század első felében készült alkotások az eső, szél és a fagy miatt erősen megkoptak, kontúrjaik elmosódtak. Egyedül a pajzsot tartó Mihály alakja az, ami egyértelműen azonosítható. Ebben az esetben az angyal már nem egyetlen személyt óv, hanem a templomépületet, és abból következően magát a közösséget is. Szent Gábriel alakjával az „Angyali üdvözletet” megjelenítő alkotásokon találkozunk. Ő adta hírül Máriának, hogy méhében hordozza Jézust. Gábrielt Isten hírnökeként tartják számon, Rafaelt viszont védangyalként, mert ő a betegek és az úton lévők patrónusa. Megszámlálhatatlanul sok angyal van, s a legtöbbnek a nevét sem ismerjük. A rangsorban az elsők a szeráfok és a kerubok, az ő helyüket közvetlenül az Isten mellett jelölték ki. Hozzánk, emberekhez a legközelebb az őrangyalok állnak. A kapcsolatunk már-már személyes. Bár vannak a szent őrangyalok tiszteletére szentelt templomok is, kultuszukkal az egyházi kereteken kívül is találkozunk. Több gyógyszertár viseli az Őrangyal nevet.

Málló angyalarc a Roznár-kripta mennyezetén

Közéjük tartozott Szombathelyen az 1891-ben nyílt patika is. Már bezárt, de a bejárat feletti kis fülkében még ma is látható az angyal szobor. A figura itt egyszerre dísz és cégér. Az is előfordul, hogy temető és temetkezési vállalkozás viseli az Őrangyal nevet. Amit az angyalokról tudunk, gondolunk, annak nagyok sok fajta forrása van, a Bibliától és vallásos irodalomtól kezdve a művészettörténeten át a hiedelemvilágról szóló írásokig. Angyalarcokkal nem csak akkor találkozunk, ha reneszánsz festők albumait lapozgatjuk. Előfordulhat, hogy az utcán sétálva valamelyik lakóházról épületet díszítő reliefről is egy bájos szárnyas alak tekint ránk. Különösen sok angyallal találkozunk a sírkertekben. Bizonyára benne van ebben az a vágy is, hogy lesz majd valaki, aki a földi élet után is őrzi az álmunkat, vigyáz ránk. Szombathelyen a Szent Márton utcai temetőben a Roznár család kriptájának mennyezetét díszítik angyalokat ábrázoló festmények. Ezek az egyedülálló képek valamikor az 1930-as években készülhettek, sajnos már alig látszik belőlük valami, lassan lemállanak.