Ikerváron 2011-ben állították üzembe a 17 szélkerékből álló erőműparkot. Exner László, az üzemeltető spanyol Iberdrola cég magyarországi képviselője szerint villámcsapás gyakran éri a tornyokat, de jellemzően a lapátok csúcsán. Az ilyen szerencsétlen eset, mint az ikervári, hogy ennyire súlyosan megsérült a szerkezet, viszonylag ritka. Azóta az a szélturbina nem termel áramot. – A javítás megszervezése jelenleg is tart – tette hozzá Exner László. – Az 540 tonnát is megmozgató daru várhatóan augusztusban érkezik meg a helyszínre. A szakemberek két megoldás közül választhatnak. Az egyik, hogy csak a sérült lapátot szerelik le, és teszik a helyére az újat. A másik szerint, és ennek van a nagyobb valószínűsége, a három lapátot és az úgynevezett orrt egyben szerelik le a toronyról, és a szerelést a földön végzik el. Majd egyben emelik vissza. A méretekről megtudtuk, a tornyok 100 méter magasak, a lapátok hossza pedig 44 méter, akkora mint egy harmincemeletes ház. Ha fúj a szél, a lapát percenként 10-12-t fordul, ennek a legvége akár 300 km/óra sebességgel foroghat. Exner László kitért arra is, hogy a sérült lapát 99 százalékban újrahasznosítható. Egy svéd cég magyar leányvállalata foglalkozik ezzel.