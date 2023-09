Kálmán Máriát köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából Vinter István képviselő úrral – számolt be közösségi oldalán kedden Kondora István, Sárvár polgármestere. A sárvári önkormányzat folyamatosan nagy figyelmet fordít a város idős lakóira, intézkedéseivel arra törekszik, hogy minél komfortosabbá tegye az életüket. Sárvár első embere arról is beszámolt, hogy Kálmán Mária unokahúgával együtt fogadta a köszöntőbe érkező látogatókat. Kondora István felolvasta számára a miniszterelnöki oklevelet, majd képviselőtársával átadták a város ajándékait is. Az ünnepelt Kocsándi Mária néven látta meg a napvilágot, 1933. szeptember 3-án, Kölesden született. Jelenleg Sárváron él.