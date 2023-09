A borult tájakon is szakadozik, éjszaka a legtöbb helyen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de az ország keleti harmadán reggel is előfordulnak erősen felhős helyek, arrafelé elvétve zápor is lehet. Vasárnap napközben napos időre számíthatunk általában kevés, de az ország keleti harmadán több gomolyfelhővel, ott zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad - írja az MTI.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 18 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23, 29 fok között valószínű.