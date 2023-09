Szeptember 27-én ünnepeljük a turizmus világnapját, amiről az iskolában minden évben megemlékeznek. Általában a diákok az elmúlt nyár élményeiről számolnak be ilyenkor. Ezúttal azonban nagyobb ünnepséget szerveztek az iskolában, hiszen az intézmény ebben az évben ünnepli, hogy 25 évvel ezelőtt elindult a turizmus-vendéglátás szakképzés Sárváron.

Az ünnep kapcsán konferenciát szerveztek, amellyel a turizmus fontosságára, illetve politikai, kulturális, társadalmi és gazdasági értékeire szerették volna felhívni a figyelmet. A világnapi program a reggeli becsengetéssel vette kezdetét, majd a délelőtt folyamán szinte végig a fenntarthatóság és a turizmus különböző aspektusait vizsgáló, a globális kihívásokra reflektáló előadásokat hallhattak a meghívott vendégek, ugyanis az iskola a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara felhívására csatlakozott az Európai Fenntarthatósági Hét eseményeihez is.

Az előadók sorában az iskola diákjain túl szakembereket is üdvözölhettünk. Dr. Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere, a Veszprémi Egyetem oktatója Fenntartható város, fenntartható turizmus címmel tartott előadást. Vigh Viktor, a Magyarországi Utazás és Turizmus Egyesület elnöke, az iskola oktatója bemutatta a nemzetközi Utazás és Turizmus programot, amely idén „Building a resilient workforce for a sustainable future” (Rugalmas munkaerő kialakítása a fenntartható jövőért) címmel hirdetett versenyt.

A megmérettetésen három csapat képviseli az iskolát Győrben, a Széchenyi István Egyetemen csütörtökön megrendezendő országos fordulón, az ő előadásaikat sintén a konferencia részeként hallgathatta meg a közönség. Végül Holpert Krisztina, a Sárvári Tourist & TDM Nonprofit Kft. referense tájékoztatta a diákokat és az érdeklődőket a sárvári turizmus helyzetéről és az egészségtudatos kikapcsolódás lehetőségeiről.

Az előadások sorát Hevér Mihályné, a technikum igazgatójának rövid köszöntője szakította meg, aki a turizmus-vendéglátás szakképzés 1998-as elindításának körülményeibe és sikeres működésébe avatta be a hallgatóságot. Elmondta, a kettős képzési forma – szakképzés és gimnázium – mindig is előnyt jelentett az utóbbi számára is, hiszen a cégek hozzájárulásaiból megvalósult fejlesztések azt a képzést is érintették.

– Tíz év alatt az iskola szakképzésben tanuló diákjainak száma meghaladta a kétszázat, és ezt azóta is tartani tudjuk. A város és környéke a jelentkező diákok tekintetében ekkora méretű, turizmus-vendéglátással foglalkozó szakképző iskolát tud működtetni – fogalmazott. Arról is beszélt, hogy míg kezdetben idegenforgalmi technikusok és vendéglátó-technikusok kerültek ki az iskola padjaiból, azóta utazásés protokoll-ügyintézőket, vendéglősöket is képeznek és felnőttképzéssel is foglalkozhatnak.

Jó viszonyt ápolnak és partneri kapcsolatban állnak az önkormányzattal, a fürdővel és a szállodákkal. Szavai után Kondora István polgármesterrel közösen fejezték ki hálájukat a szakképzés elindulását segítő kollégák számára. Oklevelet kapott Lőke István, Nagy Zoltán, Süle Miklós és Veres Benjamin. Majd Kondora István emléklapot adott át az igazgatónőnek, amellyel a Sárvári Turisztikai Technikum dolgozóinak munkáját köszönte meg. A konferencia lezárását követően a meghívott díszvendégeket és a szakképzési centrum iskoláinak igazgatóit az iskola fő partnereként működő ParkInn hotelbe és a Spirit hotelbe invitálták meg bejárásra.