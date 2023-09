A heiligenkreuzi Ciszterci Rend a „Szent Keresztről nevezett Miasszonyunknak szentelt” apátság, boldoggá avatása óta különösen is tiszteli és őrzi Boldog Brenner János (Anasztáz OCist) atya emlékét. Nagy becsben tartják, és szoros kapcsolatot ápolnak még élő testvérével Brenner József atyával, aki emlékezéseivel (is) segíti a vértanú megismerését, megismertetését, és meghívottként sokadszor személyesen is részt vesz az apátság ünnepségein - olvasható a Szombathelyi Egyházmegye oldalán közzétett beszámolóban.

Az idei Szent Kereszt ünnepén Brenner József nagyprépost azzal is megtisztelték, hogy a Ciszterci- család tagjává (tiszteletbeli ciszterci) avatták ünnepélyes keretek között - a prioratus nagytermében, megfelelő díszes dokumentum (kitűzővel) átadásával. Ebben közlik, hogy a megnevezett személy a ciszterci közösséghez sok éven keresztül közel állt és Őt a ciszterci családba ünnepélyesen felvették. Miséikben és zsolozsmáikban, mint családtagról megemlékeznek, majd a világból való távozása hírét megkapva pedig lelki üdvéért imádkozik a közösség. Mindezt egy könyvben az érintett is aláírta. A dokumentum emlék-képén a Szűzanya köpenye alatt az Ő családja van (mint a kőszegi templomban is).

A latin nyelvű irat magában foglalja a Szent Kereszt templom rövid történetét (eredetileg temetőkápolna volt). A renovált és felújított templom az előző évben bemutatott és mostanra elkészült, új képekkel gazdagodott. A főoltáron a kép felett a Szent Kereszt ereklye, az oltáron pedig két boldog: Gabriella Sagheddu és Brenner János Anasztáz ereklyéje van elhelyezve.

Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén nem a keresztet magasztaljuk, hanem aki egykor rajta függött és ezzel megváltotta a világot. A heiligenkreuz-i ciszterci ünnepi liturgia és búcsú, valamint a hozzá csatlakozó kulturális és más programok a nagyszámú zarándoknak jó lehetőséget adtak a méltó ünnepléshez - írja a martinus.hu.