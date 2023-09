Voltak érdeklődők Debrecenből, Hajdúszoboszlóról is, de nekik messze volt, viszont jöttek a környező megyékből és Baranyából, még Komáromból is sokan – családdal együtt –, akik kíváncsiak az autentikus hagyományőrző programokra.

– Nagyszülők meséltek gyerekeknek meséltek, hogy milyen volt az ő gyermekkorukban az élet, és közben a frissen szántott föld illatát az orrunkban érezhettük – mesélte Varga Szilárd. A lóval való munka régi hagyományát szeretnék megmutatni társaival, barátaival a muraközi ló tenyésztőivel, akik közre is működtek a programon a Répcelaki Nyugdíjas Klub tagjaival együtt. Betakarítással kezdődött a családi nap, ahol lovas és földműves bemutatót is tartottak, és a népes közönség láthatott boronálást, vetést, kaszálást, rönkhúzást is.

Varga Szilárd tanítványai ügyességükről tettek tanúbizonyságot, délután 32 gyerek mutatta be lovas tudását a pályán. Tászler Melinda szabadidomító Budapestről érkezett, földi munkát mutatott be három lóval és a helyi gyerekekkel. Az izgalom fokozódott, mikor a fekete Nóniusz fogattal megérkeztek a hortobágyi öltözetet viselő csikósok, és bemutatót tartottak. A csikós versengés győztese Simonka Ferenc lett. A sztárvendég a Pacsirták együttes volt, a házigazda lipicai fogatáról is előadtak egy dalt.

A szervezők megígérték: jövőre is folytatódik a rendezvény, amelyért csaknem 100 ember fogott össze – megyéken átívelő módon, mert egyre nagyobb a lovas család – a siker érdekében, és saját erőből, szívvel-lélekkel sikerült egy helyi történelmi eseményt összehozni.