Bóbics László újságíró mondhatni "edzője" volt a kötetnek, ösztönzése, támogatása sokat hozzátett a megjelenéshez. Mint mondta, a játékosoknak, szurkolóknak és vezetőknek jár a köszönet, hiszen a történelmet - amit az újságírók lejegyeztek - ők írták.

Őri Péter sportújságíró, a Magyar Sportújságírók Szövetsége korábbi főtitkára ott volt a Körmend első bajnok címnél 1987-ben, majd később is számos mérkőzésen, így a Körmend-ZTE örök rangadókon is. A szakember Fodor Sándor egy mondatát idézte a könyvből: Annyi minden összeköt minket, de több az, ami összeköt, mint ami elválaszt.

Báder Márton, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke videóüzenetet küldött, amelyben így fogalmazott: -Rengeteg sztorit hallottam régen a Körmend-ZTE párharcokról, később személyesen is megtapasztalhattam, hogy mindkét város csarnokában pokoli a hangulat. Reméljük, ez a jövőben is így marad, mert a két csapat a NB I. A csoportos tagsága nemcsak a magyar kosárlabda, hanem a magyar sport érdeke is.

Patonay Imre szintén online jelentkezett be: -Számomra is szolgál meglepetésekkel a könyv, annak ellenére, hogy mindkét klubnál dolgoztam. Sőt, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Zalaegerszegen és Körmenden is voltam kupagyőztes és bajnok is.

Dr. Kristóf László is megszólalt a könyvbemutatón, neki szintén van kötődése mindkét csapathoz, ahogy mondta, menedzserként segített mindkét város kosárlabda klubjának.