Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember 28-án, csütörtökön 16 órától tartja soron következő ülését a városháza nagytermében. A napirendek között a Vasvár idei költségvetéséről szóló rendelet módosítása, illetve a város első féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló is szerepel. A Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde több napirendi pontban is érintett lesz az ülésen. A döntéshozók várhatóan módosítják a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló, valamint az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendeletet. Határoznak arról is: ki kapja a város által alapított kitüntetéseket az október 23-i ünnepségen. Döntenek a díszpolgári címről, de díjjal ismerik el a városszépítésért, a közszolgálatért és a városfejlesztésért végzett tevékenységet is.