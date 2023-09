A három hónapra tervezett rekonstrukció, amelynek első üteme hétfőn kezdődött meg az egyik vágány lezárásával, a közlemény szerint az ütemterv szerint halad, a MÁV és a Volánbusz szoros koordinációjának köszönhetően mostanra kiszámíthatóbbá vált a vonatforgalom és a buszpótlás.

"A MÁV-Volán-csoportnak az érintett vonalszakaszon nagyobb problémák nélkül sikerül napi 30-40 ezer utas megfelelő utazásáról gondoskodnia" - írták, cáfolva a zsúfolt járatokról, kényelmetlen utazásokról és kaotikus állapotokról szóló információkat.

Tájékoztatásuk szerint csaknem 40 pótlóbuszt csoportosítottak át erre a szakaszra, a Volánbusz pedig az ország minden részéből 70 buszvezetőt vezényelt át a feladatra.

A vállalatcsoport szakemberei folyamatosan gyűjtik, elemzik az első ütem utasforgalmi és menetrendi tapasztalatait, és a lehetőségekhez mérten "beavatkozásokat végeznek" a győri fővonal közlekedésében. Egy ilyen nagy volumenű pótlás kezdeténél óhatatlanul előfordulnak fennakadások - olvasható a közleményben, amelyben elnézést kérnek azoktól, akiket kellemetlenség ért.

Kiemelték, hogy az október 27-én kezdődő második ütem a mostaninál is több változást fog hozni az utazásban, ezért a közlekedési rend kidolgozását elkezdték a szakemberek.

A vasúttársaság várhatóan az ütemkezdet előtt két héttel közzéteszi az első fázis tapasztalataira is építő menetrendeket, és kialakítja a tájékozódást segítő térképeket, utazási ismertetőket - írták.

Kifejtették: Herceghalom és Biatorbágy között a forgalom elől elzárt vágányon az első három napban ütemterv szerint haladt a pálya felújításával a munkagép. Bicske és Szárliget között a vágánybontó és -építő géplánc előkészítése zajlott az első két nap, szerdán már az is megkezdte a munkát. A pályafelújítás során a sínek, betonaljak cseréje mellett elvégzik az ágyazatrostálást, vágányszabályozást is.

A rekonstrukció során több mint másfél kilométer hosszan az alépítményt, azaz a vasúti töltéseket, bevágásokat is helyreállítják. Ez a jelenlegi első fázis után, október 27-től november 17-ig történik meg. Ekkor mindkét vágányon szünetelni fog a vasúti forgalom, megfogalmazásuk szerint "a 140 km/h-s sebesség visszaemeléséhez elvárt minőségű pályaállapot csak így hozható létre".

November 18-tól várhatóan december 9-ig következik a másik vágány átépítése, ekkor ismét egy vágányon haladnak majd a vonatok.

A győri vasútvonal menetrendjéről és a buszpótlásról a www.mav.hu/egyesvonal weboldalon tájékozódhatnak az utasok.