- Annak idején a stílusos inspiráció Itáliából, a kezdeményezés azonban a szívünkből jött – fogalmazott köszöntőjében dr. Laki Brigitta, a Női Vállalkozói Klub Egyesület elnöke. - A jótékonysági esemény meghívójára Teréz anya gondolata került, még pedig az: „A jótékonyság nem szánalom, hanem szeretet”. Társadalmi felelősségvállalás, civil kezdeményezés és összefogás a jó cél érdekében – tette hozzá.

- Inspirált és lenyűgözött minket az az oktató és nevelő munka, ami a Boldog Salkaházi Sára technikumban és kollégiumban folyik, amit szinte missziónak is tekinthetünk. Azt látjuk, hogy komoly beruházások történtek az iskola elindítása és fenntartása kapcsán, és úgy gondoljuk, olyan munka folyik ott, ami mindenképpen megérdemli azt, hogy a magunk eszközeivel támogassuk ezt a tevékenységet – mondta el kérdésünkre dr. Laki Brigitta.

Örömének adott hangot dr. Székely János megyés püspök, amiért a Szombathelyi Egyházmegye által fenntartott kollégium számára gyűjtenek. - Minden jótettnek különleges gyümölcsei vannak. Minden jótettünk olyan, mint egy búvó patak, amit elrejtünk egy-egy emberi szívben, egy emberi életben, s aztán talán 50-60 év múlva titokzatos módon felszínre tör és gyümölcsöt hoz. Azt mondja a Biblia, a jó tetteik elkísérik az igaz embereket – hangsúlyozta dr. Székely János köszöntőjében.

A Salkaházi Sára Technikum és Kollégiumban oktatási szakasszisztenseket és kisgyermek gondozó-nevelőket, továbbá szociális ápoló és gondozókat, valamint gyermek- és ifjúsági felügyelőket is képeznek – erről már Tálas Józsefné beszélt. Az intézményvezető utalt arra is, szeretnének további képzéseket elindítani a társadalmi igényekhez igazodva. Szólt azokról a jótékonysági programokról is, amikkel a kollégistákat, illetve a technikumban tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges tanulókat segítik. Egyben köszönetet mondott mindenkinek, akik megjelentek a White Partyn.

A rendezvényen a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum növendékei nyűgözték le műsorukkal a közönséget, majd később Kendik Péter zongoraművész gondoskodott az este kellemes hangulatáról.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária önkormányzati képviselő asztalánál Lenkai Nóra, az ELTE-SEK rektori biztosa, dr. Szajlai Mónika, Pehi Orsolya, dr. Takáts Eszter, dr. Szabóné dr. Tuboly Andrea és e sorok szerzője is helyet foglalt.

- Nagyon örülök, hogy annak idején az ötletem nyomán megalakult a vállalkozó nők csoportja, ami a későbbiek során egyesületté formálódott – mondta el kérdésünkre dr. Takátsné dr. Tenki Mária. - A mai eseményt azért is különösen fontosnak tartom, mert a Covid-járvány után nehezebb olyan rendezvényeket tartani, ahol az embereket megszólíthatjuk, s fehér asztal mellett beszélgethetünk. Most alkalom nyílt arra is, hogy városunk tehetséges diákjait meghallgassuk és dr. Székely János magas színvonalú vezetésével körbejárhattuk a Püspöki Palota termeit is. Örülök, hogy az asztaltársaságomban helyet foglaló hölgyekkel együtt tudtunk adományozni egy olyan célért, ami hasznos és előremutató városunkban – zárta gondolatsorát dr. Takátsné dr. Tenki Mária.