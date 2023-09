- Az elmúlt ötven év technikáját vettük elő. Ezek között vannak mobil- és beépített gépek is – mondta el a mozi aulájában megnyílt kiállításról Mayer Rudolf, az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont Nkft. mozgókép szakági vezetője. - Van 35 milliméteres, 16 milliméteres és 8 milliméteres gép. Ezen kívül kigyűjtöttük a Vas Népéből a korabeli híradásokat. A Berzsenyi Dániel Könyvtár segítségével elővettük a korabeli plakátokat is. A levéltár segítségével pedig elővettük a ’73-as filmhíradót is – tette hozzá Mayer Rudolf, aki beszélt arról is, hogyan mentette meg a pénztár egykori ablakát és egy korabeli pénztárgépet.

Riportunkban megszólalt dr. Nemény András, Szombathely polgármestere és dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke is. Végül a Savaria Filmszínház egykori igazgatóját, Németh Sándort kértük múltidézésre. Szólt arról is, hogyan tudták teljesíteni az előírt tervszámokat.

