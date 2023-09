Négy napirendi pontot tárgyalt legutóbbi ülésén a csepregi képviselő-testület. Az első előterjesztés a horvátországi Pakrác településsel kötendő testvérvárosi megállapodás jóváhagyásáról szólt. A képviselők megszavazták a határozati javaslatot. A szerződést Horváth Zoltán Csepreg, illetve Anamarija Blažević Pakrác polgármestere szombaton, a szüreti felvonulás nyitányaként írja alá. A képviselők döntöttek a Bursa Hungarcia pályázat kiírásáról. A felsőoktatásban tanuló helyi fiatalokat egymillió forintos keretösszegben támogatja a város. Az ülésen megalkották a szociális tűzifáról szóló rendeletet is. A felhívást hamarosan közzéteszik, az elbírás idejét is szeretnék lerövidíteni azért, hogy a rászorulók idén előbb, akár már novemberben hozzájuthassanak a tüzelőhöz. Csepregre egyébként már megérkezett a 93 köbméternyi fa. Végezetül még egy pénzügyi kérdésben döntöttek a csepregi képviselők. A forráshiányos költségvetés miatt beadták pályázatukat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatására. Ezúttal is bíznak a kormány pozitív elbírálásában, így még egy körben pluszforráshoz juthat az önkormányzat.