A Vas Vármegyei Értéknapok fővédnöke, V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos köszöntőjében egy kávéházi hasonlattal élt: a jó konferencia is olyan, mint egy kávéházi beszélgetés, mert fontos a találkozás öröme, az előkerülő érzelmek; ezen a tudományos tanácskozáson sem lehet másként, hiszen a szülőföldünkről, a közösségeinkről van szó. Kiemelte: az itt élő szakemberek szűnni nem akaró kíváncsisággal és szenvedéllyel dolgoznak, és hogy mennyire szívből jövő munka az értéktárak létrehozása, azt mutatja az a szám, hogy ma már minden második településnek van értéktára. V. Németh Zsolt hangsúlyozta azt is, hogy a Vas Vármegyei Értéknapok jelentőségében messze túlnő a vármegye határain, és inspirálnak más közösségeket. Az igazán inspiráló emberek nem csak azt tudják nagyon, hogy mit csinálnak, hanem azt is, hogy miért csinálják – és a találkozások során folytatott beszélgetések érzelmek egész sorát indítják útnak.