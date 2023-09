SZOMBATHELY Fő terére 13 órától kitelepül az egészségfejlesztési iroda interaktív standjával; lesz interaktív magyar és német nyelvű kiállítás a hulladékprobléma, élelmiszer-pazarlás és körkörös gazdaság témakörében az Irottkő Natúrpark Egyesület jóvoltából; Zöldike Ökostandés Földbarát élet bemutató. A Szova Nonprofit Zrt. is interaktív standdal készül. Bemutatkoznak a város civil szervezetei, a Lime sátránál kipróbálhatók az elektromos rollerek. 16 órakor a kötélugró klub tart bemutatót. VASEGERSZEG pénteken az önkormányzat udvarán és a faluházban vetélkedőkkel várja a közönséget, lesz szalonnasütés is. SZAKONYFALU Zöld parkjában ma délelőtt óvodásoknak szerveznek programokat, 14 órától a nagyobbakat várják technikai-ügyességi játékok, verseny, KRESZ-játszóház. Rajzpályázatot is hirdettek. GERSEKARÁT pénteken reggel a művelődési háznál bringás reggelivel készül a kerékpárosoknak, majd a Honvéd utcában délelőtt sportvetélkedők, közlekedésbiztonsági előadás várja a legkisebbeket, délután ugyanez az idősebbeket.