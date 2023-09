A házigazda település nevében Kocsis Zsolt polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, köztük a környékbeli városok, falvak polgármestereit, a hatóságok képviselőit, valamint a vízitúrázással foglalkozó civil szervezetek tagjait. A felszólalók sorában első volt Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára, aki nyáron - még az augusztus eleji nagy árvíz előtt - a Rábán vízitúrázott családjával, így személyes tapasztalatairól, élményeiről is be tudott számolni. Mint mondta, a túra első tanulsága az volt, hogy a Rábában - mint vízitúra útvonalban - óriási lehetőség rejlik.

Véleménye szerint nagyon gyorsan el lehetne érni, hogy a folyón megsokszorozódjon a túrázók száma. Példaként az ősrégi zarándokutat, az El Caminot említette, amelyen 1990-ben mindössze 5000 ember gyalogolt végig, de alig harminc év alatt hatvannégyszeres emelkedést tapasztaltak, 2019-ben már 320 ezer főről lehetett beszélni. Az államtitkár kiemelte: a Rábát illetően nem települési szinten kell gondolkodni, hanem egységes brandet kell építeni, sőt arra is szükség van, hogy a folyónak "gazdája " legyen. Javasolta, hogy a 2007-ben alapított Felső Rába-menti Turisztikai Régiót töltsék meg élettel az érintettek, hiszen a következő időszakban Európai Uniós és hazai források is rendelkezésre állnak a rábai vízitúra-útvonal fejlesztéséhez.

- Akadályokból élményt kell csinálni. Ha ez megvalósul, családoknak adhat megélhetést a víziturizmus. A kérdés már csak az, hogy merünk-e nagyot álmodni? - összegzett Révész Máriusz, egyúttal arra is utalt, hogy szükségszerű lenne vízicsúszda építése Magyarlakon és Körmenden is. A vízi turizmus fellendítése érdekében javasolta, hogy a vándortáboroknál használt sátrakat jövőre már a szezon elején telepítsék ki Szentgotthárdra, Magyarlakra, Rábagyarmatra, Csákánydoroszlóba, Körmendre és Molnaszecsődre, ezzel is segítve a túrázók elszállásolását.

Dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke hangsúlyozta: a vármegyei önkormányzat hamarosan pályázatot ír ki a vízitúra-útvonal fejlesztésére vonatkozóan, 750 millió forint értékben. A legfontosabb feladat a vízi akadálymentesítés - mondta, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy egységes desztináció kialakítására van szükség, ami jobban eladható, és messziről is látszik. Az érintett településeknek, civil szervezeteknek egy térségként kell magukat megfogalmazni, ez lehet az alapja az egységes marketingnek, a rábai vízitúra brandjének. Zárásként hozzátette: a humánerőforrás-oldal kiemelt jelentőségű lesz a projektben, tehát nagyban számítanak a vízitúra vezetők, tapasztalt vízitúrázók segítségére.

Kevy Albert, a Vas Vármegyei Közgyűlés tagja, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke elmondta: a TOP-os források szakmai alapon történő felosztására kell törekedni. A Rába természeti kincseire nagy hangsúlyt kell fektetni, emellett a turizmus aktív formáit össze lehetne kapcsolni - tette hozzá, majd a hajószállító trélerek hiányát, illetve az egyes partszakaszok megközelítését említette megoldandó feladatként. A konferencia második részében a településvezetők, szakmai szervezetek fogalmazták meg javaslataikat.