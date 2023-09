Magyarországon 1992 óta ünnepeljük az anyatejes táplálás világnapját. A Sárvári Védőnői Szolgálat kezdeményezése is immár többéves hagyománynak örvend a városban. Ezúttal szeptember 8-án, pénteken tartották meg a városházán az ünnepi rendezvényt, amelyen elsőként a Szent Piroska Óvoda kis nebulói adtak műsort, majd dr. Horváth Magdolna gyermekorvos az anyatejes táplálás fontosságára hívta fel a figyelmet. A gyermeküket anyatejjel tápláló édesanyákat Kondora István, Sárvár polgármestere egy-egy szál virággal köszöntötte, és szólt az édesapák szerepéről is. Elmondta: unokái révén megtapasztalhatta az elmúlt tíz évben, milyen intim kapcsolat létesül a szoptatás útján az édesanya és gyermeke között. Az édesapák szerepével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ők, bár ez idő alatt háttérbe szorulnak, rengeteget tudnak tenni a családi kohézió létrejöttéért azzal, ha besegítenek a házimunkában vagy éppen az idősebb gyermekkel foglalkoznak.

Az eseményre meghívást kapott Németh Renáta megyei kollegiális védőnői mentor, aki abban látja a szoptatás fontosságát, hogy az élmény mind a babának, mind a mamának rengeteg pozitívumot ad, mindemellett pedig a kapcsolatukat is alakítja. – A szoptatás, az első kontaktus nagyon meghatározó, hiszen ez minden további kapcsolat alapja. Hatással lehet a későbbiekben a szülőkhöz, testvérekhez, barátokhoz, a majdani szerelmekhez és családhoz fűződő viszonyra is – fogalmazott, majd hozzátette: ha az édesanya testközelből gondozza, óvja, táplálja gyermekét, azzal egyúttal védelmet is ad számára, segíti az egészséges immunrendszer kialakulását. Végezetül a sárvári védőnők kis könyvecskékkel örvendeztették meg a gyerekeket. Az ünnepség Ódorné Hatos Viktória foglalkozásával, ölbéli játékokkal zárult.