A szeptember 16-án megtartott versenyen több korosztály – óvodások, iskolások és felnőttek is – képviseltette magát, kategóriánként győztest hirdetve. A több éve hagyományosan az iskolai programok megszervezésének támogatására megvalósuló verseny biztosítását ezúttal is a rábapatyi polgárőrök vállalták, idén a sárvári polgárőrökkel kiegészülve. Varga Miklós, Sárvár Város Polgárőr Egyesületének elnöke elárulta: a verseny közben az iskola udvarán további programok színesítették a rendezvényt. Az eseményen részt vett a Vas Megyei Polgárőr Szövetség kommunikációs csoportja is, akik sátrukban a gyermekeket kvízzel és színezőkkel, szüleiket beszélgetésre várták.