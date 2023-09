Augusztus végén hazánkban is azonosították a koronavírus új variánsát, az Erist. Az ehhez köthető esetszámok világszerte jelentős emelkedést mutattak az elmúlt hetekben, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a "figyelmet igénylő változatok" kategóriába emelte a variánst. Magyarországon a Covid-19 fertőzések döntő többsége szórványosan fordul elő, és nem tapasztaltak országos járványos terjedést, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Mostanra az országban 17 helyszínen, köztük Szombathelyen is nőtt a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Dr. Schneider Ferenc infektológus főorvost, az Infektológiai Szakmai Tagozat titkárát a tünetekről és arról faggattuk, hogy kell-e tartanunk újabb járványtól.

– Szerencsére az érintettek túlnyomó többségénél enyhe lefolyású a betegség. Sokan nem kerülnek orvos elé sem, nemhogy kórházba. A szombathelyi kórházba felvettünk néhány beteget az elmúlt hetekben, de messze nem annyit, mint a korábbi években. Hőemelkedéssel vagy lázzal, gyomor- és bélrendszeri tünetekkel, hasmenéssel, hányingerrel, náthával, egyéb felső légúti tünetekkel, torokfájással, orrfolyással, az ízületek fájdalmával kezdődik a betegség, és úgy tűnik, nem fog súlyosabb betegséget okozni – hallottuk a főorvostól, aki megjegyezte: a gyógyszertárakban lehet tesztet vásárolni, de országszerte nagyon lecsökkent a (szervezett) tesztelések száma. Továbbá, hogy védőoltásra lehet jelentkezni a kórházhigiénés csoport telefonján. Oltás jelentkezés alapján kéthetente pénteken 13 és 14 óra között van az Infektológia Ambulancián.

– Beleszaladtunk az őszbe, másfajta vírusfertőzések is előfordulnak. A közösségbe járó gyerekek a legkülönbözőbb vírusfertőzéseket kaphatják egymástól, amelyek a tünetek tekintetében nem mutatnak nagy különbségeket egymástól és a koronavírus-fertőzéstől sem. Ha nem súlyos a helyzet, elég a tüneti kezelés, a lázcsillapítás, a sok folyadék fogyasztása, az orrcsepp használata – mondja.

Schneider Ferenc hosszabb távra nem tud prognózist mondani. Amint a híradásokból látja, a külföldi intézetek, kórházak sincsenek túlterhelve. Amelyik országban viszont rendszeresek a szervezett tesztelések, ott egyértelműen a megbetegedések számának emelkedéséről számolnak be a hírek. Magyarországon pedig több a megbetegedés ott, ahol magasabb a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja.

– Jelen van a koronavírus, tesztek is kimutatják. A gyerekeknél jellemzően felső légúti tüneteket produkál, esetenként hányást, hasmenést, idősebb gyerekeknél, felnőtteknél erős fejfájást, de összességében nem lehet megkülönböztetni a többi szezonális felső légúti megbetegedéstől, amelyekből sok van most, erősítette meg dr. Pölöskey Péter szombathelyi gyermekorvos is. Betegen ne menjünk közösségbe, ha esetleg mégis ki kell mozdulnunk náthásan, rossz közérzettel, akkor tegyünk maszkot, még ha nincsenek is érvényben most korlátozások, javasolta.