A Rumi Rajki István utca egy szakaszát, valamint az utca és a Szent Imre herceg útja csatlakozási pontját hamarosan felújítják - ezt László Győző alpolgármester jelentette be. A döntést üdvözölte Horváth Gábor, a körzet önkormányzati képviselője, aki szerint eredményre vezetett az aláírásgyűjtés, amit nyáron indított.

Nemény András polgármester a vita során gratulált Horváth Gábornak, aki nemrég "kispapa" lett. Kámon-Herény-Minerva városrész képviselője megköszönte a gratulációt, egyben megragadta az alkalmat, hogy elmondja: idén Németh Ákos tanácsnok és dr. Balázsy Péter Vas vármegyei jegyző is édesapává vált. Örömmel számolt be arról is, dr. Károlyi Ákos jegyző két közgyűlés közötti beszámolója szerint az eltelt időszakban 485 születést anyakönyveztek. Ha ehhez az eredményhez hozzájárulhattak, azt örömmel tették - mondta.