A verseny kezdetéig csupán néhány nap van hátra, a véghajrában a felkészüléssel kapcsolatosan faggattuk a fiatal virágkötőt. Mint elmondta, a Skills programban felkészüléskor a szakmai tudás mellett a versenyzők mentálisan és fizikailag is edzik magukat. Idén is több csapatépítő workshopot rendeztek számukra, ahol megismerhették a többi szakma versenyzőit és szakértőit. – Egy-egy ilyen alkalommal versenyhelyzetbe kerülünk és megismerjük a többiek versenyhez való hozzáállását. A szakmai felkészülés 120 napja alatt teljesen összeszokik a versenyző a felkészítőjével – mondta Eszter, akit Boros Attila virágkötőmester, a Magyar Virágkötők, Virágkereskedők Szakmai Egyesületének elnöke segít a felkészülésben.

Arról is beszélt, idén a felkészülés első hónapjaiban nem foglalkozott növényi anyagokkal, csak technikai feladatokat gyakorolt, a felkészülés végeztével pedig komplett versenyfeladatokat próbált elsajátítani. Azt azonban, hogy a versenyen pontosan milyen kihívás vár rá, nem tudatják előre. Kiemelte, szakmai előmenetelében hatalmas szerepe van annak, hogy egy éve Németh Attila mester virágkötővel dolgozhat együtt, általa a munkahelyén is sokat tanul nap mint nap. – Idén Attila képviseli Magyarországot Manchesterben a világkupán, mondhatom, hogy egyszerre kapott el bennünket a versenyszellem. Próbáltam néha bekukkantani az ő munkáiba, hogy többet tapasztaljak. Egymásért izgulunk, hiszen ő is pont akkor méretteti meg magát, amikor én – mesélte a virágkötő.