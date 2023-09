Paprikás volt a hangulat azon a szerdai utcafórumon, amit a Csaba utcai felüljáró alatt tartottak a környéken élők. A Sólyom utca lakói kezdeményezték az egyeztetést, amin Putz Attila, a körzet önkormányzati képviselője, Tóth Kálmán, a városstratégiai, idegenforgalmi és sport bizottság elnöke és Kalmár Ervin, a városüzemeltetési osztály vezetője is részt vett.

Hiába került ki közlekedési tükör, a lakók továbbra is balesetveszélyesnek tartják a Csaba utcai felüljáróhoz közeli gyalogátkelőhelyet: pár méterrel odébb a kanyarodó útsáv mellett elburjánzott a növényzet, szerintük emiatt is beláthatatlan ez a rész a közlekedők számára. Kalmár Ervin arról tájékoztatta a lakókat: a terület javarésze a GYSEV Zrt. tulajdonában áll, így annak illetékesével egyeztetett. Azt az ígéretet kapta, hogy ameddig kell, a vasúttársaság kivágatja a növényzetet, hogy javuljon a terület beláthatósága.

A közelben van egy földfeltöltés is, annak sorsa egyelőre még kérdéses, az itt élők azonban továbbra is azt szeretnék, ha azt is végre elhordanák onnan.

Többezer kocsi és rengeteg faszállító teherautó terheli a Sólyom utcát

A lakók közül többen panaszolták: akár tíz percet is kell várniuk, mire ki tudnak hajtani házuk elől, olyan forgalmassá vált a Szatmár utca egyirányúsítása után a Sólyom utca. Többezer autóról beszéltek.

A Szatmár utcát nem fogja az önkormányzat visszaalakítani kétirányúvá – tette világossá Tóth Kálmán. - Pedig vissza kell vagy ezeket az utcákat is egyirányúvá kell tenni – álltak ki véleményük mellett egyhangúan a felszólalók. Emiatt komoly vita alakult ki: Tóth Kálmán szerint bevált a Szatmár utcai forgalomrend-változás, a környéken lakók viszont mind úgy látják, az ő helyzetük sokkal rosszabb lett.

Ismert, 2020-ban 53 Szatmár utcai lakos látta el kézjegyével azt az aláírásgyűjtő ívet, amiben az utcájukra nehezedő forgalom miatt kezdeményezték az utca egyirányúsítását. Putz Attila, a körzet képviselőjének közbenjárására céljukat elérték. Most azonban úgy tűnik, a Szatmár utcából a gépjárműforgalom a környező utcákra terelődött át, elsősorban a Sólyom utcára. A rengeteg faszállító teherautó miatt is komoly zaj- és porterhelést kell elviselniük – erről is szóltak.

Tóth Kálmán végül javasolta: az új körülményekre tekintettel forgalomtechnikai tervet kell készítenie az önkormányzatnak, az alapján tudnak később döntést hozni.

Esőzésnél megáll a víz az aluljáróban, a vezérlési rendszer sem működik jól

Szóba került az is: a közeli gyalogos és kerékpáros aluljáróban nagyobb esőzéseknél megáll a víz, így az használhatatlanná válik. Kalmár Ervintől megtudtuk: a Vasivíz Zrt-vel ennek megoldása érdekében egyeztettek. Az egyik vízszivattyú már teljesen tönkrement, kértek árajánlatot arra, hogy abból az iszapot kiszedhessék. Emellett pedig a vezérlést is át kellene alakítani, hiszen sokszor nem indul be magától a rendszer, ilyenkor a városüzemeltetési osztály munkatársai szoktak a helyszínre jönni és azt elindítani. A megdöbbent arcokról lerítt, ezt senki sem tartja 21. századi megoldásnak. Itt került szóba az még: térfigyelő kamerára ugyancsak szükség lenne az erre járók szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében. Egy gyors kalkuláció után kiderült az is, akár több tízmillió forintba is kerülne az átjáró aszfaltburkolatának helyreállítása. Most a hepehupák teszik balesetveszélyessé, éppen ezért megvizsgálják, hogy a burkolat-felpúposodások eltüntetésére lenne-e más, olcsóbb megoldás.