A sportág országos szinten is még csak feltörekvőben van, így különösen nagy dolognak számít, hogy a kisváros csapata akkora sikereket ér el, hogy idén lehetősége van helyben egy országos bajnokság megszervezésére is. Zsófia 11 évig versenytáncolt, így a légtornához is szükséges hajlékonyságát sportmúltjának köszönheti. A gimnázium után felhagyott korábbi szenvedélyével – az újabb pedig a véletlennek köszönhetően egy edzőteremben talált rá, ahol megakadt a szeme a légtornához szükséges eszközökön.

Az ottani oktató bemutatta neki az eszközök használatát, és immár hat éve töretlen a rajongása a sport iránt, bevallása szerint azóta nem volt olyan hét, amelyet légtorna nélkül töltött volna.

– Nagyon gyorsan fejlődtem a táncosmúltamnak köszönhetően, egy évre rá már versenyeztem, és a második évben kezdtem el oktatni. Répcelakra a párom révén kerültem 2020- ban, azóta tartok itt órákat – elevenítette fel a kezdeteket, majd elmondta: eleinte 20 gyerek járt hozzá, azóta a csoport létszáma elérte az ötvenet, ős - szel pedig Sárváron is megkezdi az oktatást. Zsófi oktatói munkája mellett is versenyez – karikán háromszor szerzett országos bajnoki címet, hammockon pedig egy országos arany-, egy ezüst- és egy bronzérem büszke tulajdonosa –, csapatával jelenleg a szeptemberi szolnoki és az októberi budapesti országos bajnokságra készül.