A civil fórum munkájáról dr. Nemény András polgármester szólt: már a legutóbbi kibővített ülésen is szó volt a civil koncepcióról, a megalkotása folyamatban van, mondta. Hozzátette: az alapjavaslaton lehet még változtatni, az életszerű, jó működéshez illő ötleteket várják. A most leköszönő civil fórum is dönt a koncepcióról, a végső döntést azonban az új fórum hozza majd meg, melynek tagjait a következőkben választják ki a jelentkezők közül.

Putz Attila, a kulturális, oktatási és civil bizottság elnöke a tíz éve alakult civil fórum működéséről számolt be. Egyebek mellett elmondta: a tagok megbízatása három évre szól. 2020 óta nyolc alkalommal üléseztek. 2023-ban fő feladatuk a civil koncepció tervezetének megalkotása, véleményezése. Aki részt venne a civil fórum munkájában, jelezze, biztatott. A régi/új tagokat a kilenc tevékenységi kör – nevelés-oktatás; sport-szabadidő, hobbi; kulturális-művészeti hagyományőrzés, egészségügy, szociális tevékenység; hátrányos helyzet, gyermek és ifjúságvédelem; fogyatékkal élőkkel foglalkozó civil szervezetek; környezetvédelem-természetvédelem, állatvédelem és bűnmegelőzés-közrendvédelem – alapján sorolják be. Az új civil fórum októberben ül össze, akkor véglegesítik a koncepciót. Végül oklevéllel köszönték meg a jelenlegi civil fórum résztvevőinek munkáját.

Októbertől lehet majd pályázni a Kulturális és Civil Alap kiírásaira, működéshez szükséges támogatásra és rendezvények megvalósítására – a részletekről Horváth Soma alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket. A megjelent országos pályázatokról – Bethlen Gábor Alap, Nemzetiségi Kulturális kezdeményezések 2024. évi támogatása, Nemzeti Kulturális Alap pályázatai – Bődi Lívia, a Szombathelyi Civil Kerekasztal titkára szólt.