Könyvek és lemezek között is válogathattak a program résztvevői, de kézműves foglalkozásba is be lehetett kapcsolódni. Fülöp Zoltán gyógynövényes túrára hívta az érdeklődőket, és jótékony hatásukról beszélt.

- Szombathelyről, Zalaegerszegről, Sárvárról és Őriszentpéterről is érkeztek – ezt már Novák Ágotától tudtuk meg. Kérdésünkre, így képzelte-e el ezt a mai napot, mosolyogva válaszolta: - Nem képzeltem el sehogy, annyira izgultam. Nagyon örülök, hogy folyamatosan, egymás után érkeznek a barátok, az egykori munkatársak, az ismerősök. Számomra is meglepő, hogy milyen sokféle helyről kaptunk segítséget, felajánlást a mai programhoz – mondta el Ágota, aki sietett is tovább: egy asztaltársaságban foglalt helyet, ott töltődött tovább újabb élményekkel.