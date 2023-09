A megalapozott gyanú szerint a korábban is kábítószert fogyasztó elkövető előzetes szóváltásuk után már idén tavasszal is volt, hogy támadólag meglökte édesapját, akivel akkor közös háztartásban élt az egyik környékbeli faluban. A férfi június elején a családi házuk udvarán szidalmazta szüleit, édesapját pedig, aki ekkor rászólt, tenyérrel meglökte, majd meg is ütötte.

A bíróság ezek után távoltartást rendelt el az elkövetővel szemben, aki augusztusban a rendelkezésre álló adatok szerint ennek szabályait megszegve a szülői házhoz ment, és az utcán állva kiabált.

A megalapozott gyanú szerint a továbbra is kábítószert fogyasztó férfi augusztus végén, Pápán, a belvárosban, dél körüli időben a testvérhúgát bántalmazta, mintegy két héttel később pedig az esti órákban a Fő téren két fiatal fiúba kötött bele és mellkason lökte őket.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, miután a korábbi kábítószer-fogyasztás miatti feltételes ügyészi felfüggesztés sem tartotta vissza attól, hogy továbbra is kábítószert fogyasszon, és újabb bűncselekményeket kövessen el. A bíróság az ügyészség indítványának helyt adott és a gyanúsított letartóztatását egy hónapra elrendelte. A végzés ellen az elkövető fellebbezett, így az nem végleges - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.