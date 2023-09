A Közös jövőnk Vas megye programban szervezett Vas Vármegyei Értéknapok pénteken este a Bognár Szilvia Sextet koncertjével fejeződött be Szombathelyen, ma Gencsapátiban zajlik: értékasztalokon mutatkoznak be vasi kistelepülések - énekszó, népzene mellett.

Itt van az idén Népművészet Mestere címmel kitüntetett Pados Zoltán bejcgyertyánosi kosárfonó a termékeivel, Gencsapátiból Vértes Ildikó mézeskalácsos és Csordás Csabáné hímestojás-karcoló, aki a vasi Értéknapok alkalmából megkarcolta a vármegyei címert is egy festett tojásra. Velemből jóféle pálinkát hoztak kínálni, Szattáról búza- és kukoricamálit (málét) kóstoltattak, nem tudott eljönni Marton Miklósné, a falu Ilus nénije, de küldött a rendezvényre egy tál „kőtt” mákos rétest a látogatóknak. Bemutatkoztak mások közt a gersekarátiak, a vassurányiak, jöttek Nagykölkedről, Harasztifaluból is. Hoztak szőlőt, pogácsát, saját lekvárokat, áfonyás mézet, darált vargányát, őrölt szőlőmagot, és mézeskalács-ütőfákat, szép házi szőtteseket is láttunk. A hímzett falvédőkkel díszített asztalnál megszólítottuk László Jánosnét, a Csehimindszent Jövőjéért Alapítvány kuratóriumi elnökét, aki érdeklődésünkre elmondta: falujában rendszeresen tartanak értéknapokat, az idei szeptember 23-án lesz a Mindszenty háznál, amely nem csak látnivaló múzeum, hanem élményt is ad: lesznek népi játékok, kézműves foglalkozások, és langallót sütnek a látogatóknak; fogadják a Hegyháti Tájoló vendégeit is. A kultúrházban Molnár Zoltán Vas vármegyéről szóló fényképeit mutatják be egy kiállításon. A Mindszenty ház konferenciatermében pedig Vas vármegye templomairól nyílik fotótárlat.

Ma a gencsapáti sportpálya színpadán felléptek a Vasi Népdalstúdió csoportjai, mindennapjaikról vezetőjüktől, Tanai Erzsébettől érdeklődtünk. – Három csoportban dolgozunk, a legkisebbek, a Csicsergők is már hetedik-nyolcadikasok, ők voltak 2018-ban a Vass Lajos Nagydíjasok. A legutóbbi versenyen is jól szerepeltek, úgyhogy Budapestre megyünk velük október 7-én; nagyobbak, a borókások is döntősök. Bevettük a Félnótás Férfi Népdalkört is a Vasi Népdalstúdióba; nagy figyelemmel követik a lányok felkészülését és produkcióit; ezen a programon kuruc dalokat, vasi dalokat is énekeltek.

A rendezvényen Bodorkós Ferenc polgármester köszöntőjében elmondta: - 13 évvel ezelőtt ezen a napon V. Németh Zsolt államtitkár jelenlétében alakult meg a helyi értéktár bizottság, a vármegyében másodikként; ez kellő alkalom arra, hogy megmutassuk, mennyit fejlődtünk azóta. Már nem csak a néptáncot, népzenét, hanem az épített örökséget is hűen őrizzük.

A Vas Vármegyei Értéknapokon, ma dottó jár a faluban, utasai Varga Csenge vezetésével ismerhetik meg a helyi értékeket, döcögve a kisvonattal, láthatják a Szent Flórián szobrot, a Mária-képet, a Szentkutat, a Szentháromság szobrot is.

A sörsátor színpadának programjában szerepel a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Vadhajtás Néptáncegyüttes, az Ungaresca Táncegyüttes, a Boglya zenekar, Batyi Árpád és zenekara, valamint a Kármentő zenekar és a Big Mouse Band. 19 órakor kezdődik a Zaporozsec, 21 órakor a Lord koncert.