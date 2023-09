Az Ó-Ebergényi Kastély kertjének eső áztatta talaján óvatosan lépkedett mindenki szombaton délelőtt. A szebbnél szebb, kiállításra váró fajtatiszta kutyák látványa azonban gyorsan feledtette a lehullott csapadék miatt kissé mostohává vált körülményeket. A gazdák mindent megtettek, hogy kis (vagy éppen termetes méretű) kedvencük a legjobb formáját mutathassa a bírók előtt, s amíg lehetett, sátrakban tartották az ebeket. A hétvégén két CAC-kutyakiállítást is rendezett a Pannon Kutyasport Egyesület: szombaton Gellén Tiborra, a néhai nemzetközi küllembíróra is emlékeztek.

Varga Gábor egyesületi elnök külön köszöntötte Gellén Tibor özvegyét, Kati nénit, aki idén is megtisztelte jelenlétével az eseményt. A rendezvény fővédnöke, V. Németh Zsolt államtitkár volt, aki beszédében nemcsak a magyar életmód védelméért felelős miniszterelnöki biztosként, hanem egy kuvasz és egy mudi gazdájaként is szólt a magyar kutyafajtákról. Arról a kilencről, amelyik a nemzeti karakterünk szerves részét jelenti, ezért kerültek be a hungarikumok gyűjteményébe.

Hangsúlyozta azt is: ezek a fajták nem attól fognak megmaradni, ha lajstromba veszszük őket, hanem ha sokan választják, amire a vasszécsenyi kutyakiállításon is jó pár példát lehetett találni. Két eb várja otthon Nemény Andrást is – tudtuk meg a szombathelyi polgármester beszédéből, aki a kutyakiállítás védnökeként jelent meg, s méltatta Varga Gáborék tiszteletet érdemlő munkáját. Vasszécseny polgármestere, Zsolnai Zoltán reményének adott hangot, hogy a rekordszámú jelentkező a rossz idő ellenére is jól érzi majd magát a kétnapos eseményen, és maradandó élményeket szereznek településükön.

A kiállítás vezető küllembírója, Erdős László mutatta be bírótársait. A CAC-kiállítás vasárnap is várta a kutyabarátokat az Ó-Ebergényi kastélyban.