Hutflesz Mihály, a Szombathelyi Evangélikus Egyházköszég Szeretetszolgálatáért Alapítvány kuratóriumi elnöke lapunk érdeklődésére elmondta: az egészségnapon állapotfelméréseket végeznek a szakemberek, akik az együttműködő egészségügyi szolgáltató képviseletében hasznos tanácsokkal is ellátják az érdeklődőket.

-A koleszterinszint meghatározás mellett vércukorszint, testsúly, testmagasság mérésre, BMI meghatározásra, testzsír mérésre és vérnyomásmérésre is lehetőséget biztosítunk. A programunk célja a tudásátadás, illetve a tudásbővítés, szeretnénk ráirányítani a figyelmet a megelőzésre és az egyéni egészségmegőrzés fontosságára. Arra próbálunk ösztönözni mindenkit, aki eljön a programunkra, hogy tudatosan éljen és minél gyakrabban menjen el állapotfelmérésre a komolyabb bajokmegelőzése érdekében.

Rendezvényünk kiegészül egy főzőbemutatóval is, ebben a Nemescsói Tézsula Hagyományőrző Egyesület tagjai a segítő partnereink. A sütés-főzés mellet tapasztalatok megosztására és receptcserére is van lehetőség - mondta az elnök, majd arról is tájékoztatott, hogy a Szombathelyi Evangélikus Egyházköszég Szeretetszolgálatáért Alapítvány az idén 25 éves, a programok az évforduló jegyében zajlanak. A gyülekezeti udvaron megtartott rendezvény - amely az Egészségfesztivál a jó gyakorlatok tükrében című projekt része - a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.