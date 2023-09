Egyre több zöld rendszámos - elektromos vagy plug-in hibrid hajtású - autó járja a magyar utakat is, ezzel együtt az elektromosautó-töltők száma is egyre nagyobb. Ezekkel a töltőkkel parkolókban illetve áruházak előtt találkozhatunk leginkább. A legtöbb helyen nem csak a töltő van kihelyezve, de ezzel együtt néhány “parkolóhely” is kijelölésre kerül a töltőt igénybevevő autók számára.

Forrás: Horváth Balázs

Az utóbbi időben több alkalommal is jelezték felénk, hogy ezeket a kijelölt “parkolókat” sima robbanómotoros autók is igénybe veszik parkolás céljára, ezzel együtt sok bosszúságot okozva azoknak, akik a töltőt vennék igénybe. Nos, azért írtuk idézőjelbe a “parkolóhely” szót, mivel ezek valójában nem parkolóhelyek még akkor sem, ha annak néznek ki. A legtöbb helyen útburkolati jellel is vannak jelölve, illetve szinte mindenhol megállni tilos vagy várakozni tilos tábla van kihelyezve egy “kivéve elektromos autótöltés” kiegészítő táblával.

Forrás: Horváth Balázs

Akár közterületen, akár magánterületen vannak ezek a jelzések, a KRESZ szabályait kell figyelembe venni, mivel még az ilyen magánterület is úgynevezett közforgalom számára megnyitott magánterület, tehát a táblák kötelező érvényűek, és adott esetben nem csak bosszúságot okoz az illetéktelen megállás vagy parkolás, de még a rendőrök és a közterület-felügyelők is büntethetnek érte. Jogosan csak a töltés időtartamára lehet igénybe venni ezeket a helyeket, és még elektromos autóval sem lehet ott megállni akkor, ha az autó nem töltés céljából van ott.