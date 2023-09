Először fejben rakja össze az alkotást, annak egyes lépéseit – azt például, hogyan rétegezi majd a textíliákat, a színeket, és csak miután fejben összeállt egy kép, kezdi megvalósítani a képet, szobrot. Nem kell mindent azonnal „készre csinálni”. Egy nap vagy egy hét múlva is lehet folytatni a munkát, mondja Cecília, aki a vele készült beszélgetésben más műhelytitkokat is elárult. Szólt a dekorációs és szobrászkellék-termékcsalád felhasználásának sokrétű lehetőségéről és a kiállítások szervezéséről is.