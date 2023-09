Az emléktábla felállítását Hafuzi Avnija, az Albán Köztársaság pécsi tiszteletbeli konzulja kezdeményezte és támogatta megvalósítását. Felidézte a Szkopjében született, albán származású Teréz anya életét, köztük az 1986-os és 1989-es magyarországi látogatását is. - Hirdesse a tábla Kalkuttai Szent Teréz életművét! Aki ránéz töltse el emberszeretet, amely Teréz anyában is lobogott és amiért minden egyéni ambícióját feladta. Erről szólt élete, üzenete és az általa írt, az emléktáblán is olvasható Az élet himnusza című imádság is - mondta a tiszteletbeli konzul, aki köszönetét fejezte ki a szombathelyi horvátok Djurdjice énekkarnak, ami albán nyelvű Teréz anyáról szóló éneket adott elő az eseményen.