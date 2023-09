A táblaavató ünnepségen Zömbik János, Nemeskeresztúr polgármestere köszöntötte a megjelenteket, köztük V. Németh Zsolt államtitkárt, országgyűlési képviselőt, aki így fogalmazott ünnepi beszédében: - Ma egy olyan emberre emlékezünk, aki szívét-lelkét vitte az olvasmányai felé, de itt nem állt meg, szívét-lelkét vitte bele az olvasáskutatásba, a könyvtáros szakmába, a nemzet fejlődésének ügyébe is. Mindezt amellett, annak ellenére tette, hogy élete során sajnálatos módon nemcsak szellemi színtereken kellett sebeket elviselnie, de a második világháború harcaiban és a recski munkatáborban is. Ughy Jenő, Nemeskersztúr szülötte a magyar olvasáskutatás úttörője volt, egyúttal olvasásszociológus, a könyvtártudomány jeles alakja is, akire méltán büszke a könyvtáros szakma és szülőfaluja is - mondta a képviselő, majd azt is hozzáfűzte: Ughy Jenő azon kevesek közé tartozott, akik nemcsak azt ismerték fel, mennyi mindent kaphat az ember a könyvek világától, hanem azt is, hogy ő mit adhat, tehet hozzá a könyvek világához. Neki köszönheti a magyar olvasáskutatás a módszertani kézikönyvként forgatható olvasásszociológiai alapművet, amely az Ezer falusi lakos és a könyv címet viseli. Neki köszönheti a könyvtáros szakma a lelkesítő hitvallást, miszerint: Keressük hát magunk is a könyvek nagy adományát, az irodalmi élményt és osszuk meg olvasóinkkal! Tanítsuk meg őket arra, hogyan találják meg a művek szépségét, hogyan érthetik meg eszméit, hogyan különböztethetik meg az értékeset az értéktelentől, az igazat a hazugtól, az emberit az embertelentől.