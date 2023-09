A felújítás első üteméről egy évvel ezelőtt lapunk is beszámolt: a temetői utat 200 méteren kiszélesítették, új alapot és burkolatot kapott, és egy parkolót is létesítettek a temető mellett. A saját erős beruházás második ütemében közel 12 millió forintból a temetői út és parkoló is tovább épült, szépült. Az út elmaradt, 160 méteres szakaszát megszélesítették, kapott egy homokos, kavicsos fagyvédő réteget és dolomitburkolatot. A parkoló ugyanezzel az eljárással készült – tudtuk meg Nyéki Sándor polgármestertől, aki hozzátette: fontos, hogy két autó elférjen egymás mellett az úton, a parkoló pedig tovább növeli a lakosság és a temetőbe látogatók komfortérzetét.

A polgármester felidézte: tavaly a munkálatok elkezdését mondhatni a kényszer szülte, ugyanis az út melletti kivágott fasor tuskóinak és gyökereinek eltávolítása megrongálta az amúgy sem jó állapotban lévő utat, az önkormányzat pedig szerette volna elkerülni, hogy baleset érjen bárkit is. – Minden bizonnyal meglett volna már tavaly is a pénzünk arra, hogy a teljes kivitelezés megtörténjen, de nem akartunk tovább nyújtózni, mint ameddig a takaró ér. A munka pedig megvárt bennünket. Fontos volt számunkra, hogy olyan minőségű út és parkoló készüljön, amely jól szolgálja az itt élőket és a temetőbe látogatókat – fogalmazott.