Ünnepi közgyűléssel emlékezett Kőszeg legnagyobb, 500 főt meghaladó taglétszámú egyesülete a kezdetekre, az ötven évvel ezelőtti megalakulásra. A rendezvény helyszíne az egyesület alapítása után öt esztendővel létesített Csónakázótó melletti horgásztanya közelében felállított sátor volt, mely alatt a régi nagy idők horgászai, az elmúlt évtizedek segítői, támogatói, az egyesület önkéntesei, illetve a megyei, valamint országos horgász szövetség képviselői is megjelentek. – Azt gondolom, valamen - nyiünket jogos büszkeséggel tölthet el, hogy egy ilyen, öt évtizede működő közösség tagjai lehetünk. Maga ez a folytonosság talán fontosabb annál, mint hogy az eltelt idő múlását természetszerűen jelezték hullámvölgyek és hullámhegyek. Nem az én tisztem megítélni, tagtársaink milyennek tartják mindazt, amit a KSE jelenleg nyújt a számukra.

Azt viszont tudom, munkatársaimmal minden közös erőfeszítésünk arra irányul, hogy a lehető legszélesebb körben és legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki a kőszegi horgászat szerelmeseinek igényeit – fogalmazott köszöntőjében Horváth Ferenc egyesületi elnök, aki lapunknak mesélt arról is: kisgyermekkora óta a horgászat szerelmese. Alig hatévesen Sárváron, a Rábán ismerkedett meg a sportággal, később a szombathelyi Csónakázótavon hódolt szenvedélyének. Számos versenyen indult, tagja volt a magyar válogatottnak a világbajnokságon. Tulajdonképpen innen a kapcsolat a kőszegi egyesülettel is, amelynek 2017 októbere óta elnöke. A mai napig szeret és szokott is horgászni, de emellett számos tennivalója akad a tavak körüli karbantartástól kezdve a víz- és halgazdálkodásig. A jubileum alkalmából bemutatták az Évpergető című kiadványt, amely hiánypótló módon, részletesen ismerteti az egyesület első öt évtizedének és két tavának történetét. A több mint 130 oldalas kötet alapos kutatómunka alapján készült el, a levéltári és egyéb kutatások anyagait fényképek, illusztrációk és interjúk teszik színesebbé. A fél évszázad jelentőségéről Horváth Ferenc így vallott: – Az ötven komoly szám. A huszonötnek kétszerese. A tíznek ötszöröse. A még nála is komolyabb száznak azonban épp csak a fele.

Szilvás gombócból sok. Százaléknak kevés. A csuka, ha orrtól faroktőig 50 centiméter, már hazavihető. Igaz, ha ekkora harcsa akad horogra, még vis - sza kell engednünk. Minden attól függ, honnan nézzük. A szerelem ötven év alatt szeretetté szelídül. A vízparton ülve viszont észre sem vesszük az idő múlását. Sem az órákét, sem a napokét, hónapokét, évekét. Amikor az úszó megbillen, ugyanaz az izgalom fog el bennünket, mint amikor először láttunk ilyet. Amikor a kapásjelző a bot nyeléhez koppan, évtizedek múltán is ott az a hirtelen mozdulat, amellyel kézben akarjuk tartani a dolgokat. Ha pedig egy ragadozó rabol rá a villantóra, ugyanaz a gyermeki öröm lesz úrrá rajtunk, mint amikor nagyapánktól, édesapánktól vettük az első horgászleckéket. De vágjunk bele bármelyik módszerrel, előtte éjszaka mindig a nagy halról álmodunk.

Kőszeg Város Önkormányzata nevében Básthy Béla polgármester méltatta a város és az egyesület együttműködését, melynek köszönhetően a közelmúltban is több fejlesztés (WC, játszótér, parkolók, bekötőút) is megvalósult, illetve készülődik a kőszegi Csónakázótónál. A polgármester Kőszeg Város Polgármestere Elismerő Oklevele mellett Majthényi László vármegyei közgyűlési elnök jubileumi oklevelét is átadta Horváth Ferenc elnöknek. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége képviseletében Seregi Miklós elnök és Puskás Norbert ügyvezető elnök, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) alelnöke méltatta a kőszegi horgászok vármegyei és országos összevetésben is példaértékű, kiemelkedő munkáját. Az oklevelek, ajándékok átadása és a könyvbemutató után hogyan is folytatódhatott volna másképp az ünneplés: kezdetét vette a jubileumi háromszor ötórás horgászverseny.