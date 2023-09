Ahogy közeledett a nyári szünet vége, ez egyet jelent azzal, hogy megkezdődik az új tanévre való felkészülés. Sok iskolában a szünidő utolsó hetében tartják az utóvizsgákat és a még esetleges felvételi vizsgákat. Így volt ez Felsőőrben is, ahol a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban az új tanulók és szüleik számára ismerkedési délutánt is szerveztek, hogy az új tanév zökkenőmentesen induljon – tájékoztatja az igazgatónő a magyarok.orf.at-t.

Az idei magyar-német kéttanítási nyelvű 1M osztályban a leendő elsősök 20-an lesznek, akiknek nagy része burgenlandi, csak kis számban vannak, akik a határ túloldaláról, Magyarországról ingáznak Felsőőrbe – hangsúlyozta az igazgatónő. Az osztály összetétele olyan tekintetben vegyes, hogy vannak akiknek a magyar, és vannak, akiknek a német az anyanyelvük, így együtt haladhatnak majd mindkét nyelv tanulásában.

A szülői munkaközösség szervezte az ismerkedést

A szülők döntő szerepet játszanak az új tanévre való felkészülésben. Nemcsak az ismerkedési napot szervezték meg, hanem maguk is jelen voltak a leendő gimnazistákkal együtt ezen, ahol fontos információkat is kaptak a tanévkezdéshez. A szülői munkát az iskola szülői szövetsége szervezi. A többi szülő és a tanulók megismerése mellett a gyerekeknek lehetőségük nyílt arra is, hogy felfedezzék leendő osztálytermüket és az iskolát. Ez segít abban, hogy a tanulók már az első tanítási nap előtt jól érezzék magukat az új környezetben.

A kétnyelvűség fontossága

Burgenlandban sok család számára máig fontos, hogy az iskolai évek alatt is hangsúlyt kapjon a kétnyelvűséget. Sok szülő ezért döntött a Kétnyelvű Gimnázium mellett, hogy gyermekeiket ne csak németül, hanem anyanyelvükön is tanítsák. A vegyes osztályokban a tanulók így mindkét nyelvet egyszerre tanulják. Ez nemcsak a tanulók nyelvi kompetenciáját, hanem más kultúrák megértését is elősegíti.

Újítások a tantervben

Az új tanévvel új tanterv is életbe lépett, amely a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban az elsős és az ötödik osztályos diákokat érinti. Bizonyos tantárgyak új elnevezést kaptak, amivel változatosabb és kiterjedtebb lett a tananyag. Az új tanterv emellett azt is jelenti, hogy bizonyos témákat nem csak egy tantárgyban, hanem a diákok párhuzamosan több tantárgyban is tárgyalnak majd.