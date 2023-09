A korai fehér szőlőfajták - mint például az Irsai Olivér - szüretelése megkezdődött, de a vörösszőlők érésre várnak, a cukorfokuk még nem megfelelő. Az időjárás miatt néhány hetet csúszik a szüreti szezon Vasban - tájékoztatta lapunkat Szabó Márton, a kőszegi Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezet elnöke. A fehér fajták betakarítása a sárgamuskotállyal folytatódik, a vörös szemű fürtöket várhatóan a hónap végén kezdik szedni. A mustgáz tehát még hosszú hetekig valós veszélyt jelent.

A szakember elmondta: a nagyobb pincékben kiépített szellőzőrendszerrel védekeznek a mustgáz ellen, a kisebb helyiségekben azonban az átlagnál is fontosabb a körültekintő magatartás. Azt tapasztalatból tudja: ha telítődik széndioxiddal a pince, még a fiatal szervezet is pillanatok alatt megviseli – ilyenkor egyre nehezebbé válik a levegővétel.

A szén-dioxid színtelen, szagtalan, nehezebb a levegőnél, így alulról fölfelé, a padozattól kiindulva tölti ki a teret, a pincét, a járatokat. Aki ilyen helyre megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek tünetei a szédülés és a fáradtságérzet. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követheti.

A tavalyi évben mustgázzal kapcsolatos káreseményhez a Vas vármegyei tűzoltóknak nem kellett vonulniuk - közölte érdeklődésünkre a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóség. A tájékoztatóban azt írják: egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Éppen ezért fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű oda szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni. Ha ilyen nincs, alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe menni.

A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét! Senki ne próbáljon egyedül ájult ember segítségére sietni, mert nagyon könnyen maga is áldozattá válhat.

Magyarországon egyébként évente mintegy ötven alkalommal riasztják mustgázzal összefüggő esetekhez a tűzoltókat.