Szeptember 1-től a hónap folyamán hétfőtől péntekig Szombathely nyolc pontján felügyelik a forgalmat a hatóságok. A reggeli órákban kifejezetten az iskolák környékén a gyerekek biztonságára figyelnek, de szükség esetén a járműforgalom zavartalan haladását is ellenőrzik.

Hétfő reggel egy egészen új arcát mutatta a város, a nyáron megszokott forgalom a duplájára nőtt, az iskolák környékén pedig - ahogy év közben szinte mindig – csak nehézkesen megy a közlekedés. A fokozott balesetveszélyre való tekintettel a nyári üzemmódról való átállás időszakában a rendőrség segíti a gyerekeket és az autósokat.

A Neumann János Általános Iskola előtt hétfőn reggel 8 óra előtt Varga Krisztián rendőr őrnagy, a Szombathelyi Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának osztályvezető-helyettese adott tájékoztatást a programról. Mint mondta, a közlekedési balesetek megelőzése az elsődleges cél, a gyerekeknek biztonságban kell az iskolába érnie. Az iskolarendőr program 2008-ban indult útjára, az első tanítási hónapban reggel és délután a rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség vigyáz a biztonságra az oktatási intézmények környékén. Varga Krisztián kiemelte, hogy a jogsértő autósok figyelmeztetésére is szükség van, ebben az időszakban ugyanis gyakran idegesek az emberek. Nem a bírságolás a cél, mindössze a szabályok betartására hívják fel az autósok figyelmét. Az őrnagy hangsúlyozta: az őszi átállással megnő a balesetek száma is, több a közlekedő, a gyalogátkelőhelyeken is fokozott figyelemre van szükség. A dugók és a kapkodás elkerülése végett pedig aki teheti, időben induljon el otthonról.

A közlekedésbiztonsági akcióval együtt indul a bűnmegelőzési program is az iskolákban, idén kiemelt figyelmet kap a kiberbiztonság. Némethné dr. Zsigó Zita rendőr alezredes, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője elmondta, hogy szeptember elsejével kezdődnek az iskolai prevenciós előadások, a gyermek- és ifjúságvédelmi programok is. Olyan ismereteket igyekeznek átadni a diákoknak, amelyek birtokában megelőzhető lehet az áldozattá válás. A vagyonvédelem és a kábítószer témája mellett az online térben elkövetett bűncselekményekről is tájékoztat a rendőrség. Az adatlopások, az internetes csalások nem csupán a gyerekeket, hanem a szülőket is érinthetik. A rendőrség munkáját segítik ebben a hónapban is a polgárőrök, akik elsősorban forgalomirányítási feladatokat látnak el, segítik az autósok parkolását is az iskolák környékén.