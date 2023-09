A jókedvű forgatag a Promenádon folytatódott. Tóth Marcell, a helyi szőlészek, borászok nevében Horváth Zoltán polgármestertől kért engedélyt a szüret megkezdésére. A városvezető ezt megadta, majd megígérte, a munkába ő is besegít. – Találkozzunk vasárnap reggel a hegyen! – szólt Tóth Marcell, általános derültséget keltve. A szüreti mulatság részeként Horváth Zoltán és a horvátországi Pakrác polgármestere, Anamarija Blažević írta alá a testvértelepülési megállapodást. Minkét városvezető bízik abban, hogy a jövőben még szorosabb lesz az oktatási, kulturális, civil kapcsolat. Az eseményen részt vett Fa József (Josip Fa), a pakráci magyar közöség vezetője, aki nélkül talán nem is alakult volna ki a kapcsolat.

Csepreg az erdélyi Koronddal is szeretne testvérvárosi kapcsolatot kialakítani, ezért a polgármestert, Katona Mihályt is meghívták.

A szüreti nap a jótékonyságról is szólt. Az adományokat Kovács Léna gyógykezelésre fordítják.