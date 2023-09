Összesen kétmilliárd forint értékben részesülnek támogatásban a külhoni magyar szervezetek a Gondoskodó nemzet program keretében – jelentette be Potápi Árpád János. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte, hogy a stratégiai céljaikat a nehéz gazdasági és háborús helyzet ellenére sem adják fel: folytatják a külhoni magyar intézményrendszer megerősítését, a külhoni magyarság folytonosan és kiszámíthatóan támaszkodhat az anyaországra és a nemzet minden tagjára, a tematikus évek során létrehozott minden közösségi hálózatot fenntartanak és működtetnek. Arról már az osztrák közmédia számolt be, pontosan mekkora támogatás érkezik az ausztriai magyar szervezetekhez. Mint azt leírták, az elnyert összesen 47 millió forintot a szervezetek a működési költségeikre és programszervezésre fordítják majd. A felhívásra a fővárosból és még öt tartományból érkeztek pályázatok Ausztriából, és öszszesen 18 egyesület, közösség jutott támogatáshoz.

A legsikeresebben a Salzburgi Magyar Egyesület pályázott, akik a szervezeti működésre és programok szervezésére átszámítva összesen több mint 16 000 eurót fordíthatnak. Az Innsbrucki Magyar Ifjúsági és Kultúregyesület 15 600, a bécsi AMAPED pedig 13 000 eurós magyar támogatást nyert működésre és programszervezésre. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 10 000 eurót költhet működésére és programjaira – számolt be az ORF. Hozzáteszik, a külföldi magyar egyesületek működését, fejlesztését támogató pályázaton 20 ausztriai kérelmet támogatott a magyar állam, átszámítva összesen 98 500 euró értékben. A legtöbb forrás, több mint 42 000 euró a fővárosi egyesületekhez érkezik majd, Innsbruckba 19 500, Salzburgba 13 000, Burgenlandba és Felső-Ausztriába pedig egyenként 9000 eurónyi működési támogatást ad a magyar állam a szervezetek pályázatai alapján. Az egyesületi, iskolai, gyülekezeti programok megszervezésére beérkezett 22 pályázat közül a magyar nemzetpolitikai államtitkárság 19-et támogatott. Ezen a pályázaton is Bécs szerepelt a legjobban: a fővárosba közel 13 000 euró támogatás érkezik, az innsbrucki magyar szervezetek 4000 eurót nyertek. Salzburgba és Felső-Ausztriába mintegy 3000-3000 euró érkezik majd, és egy-egy karintiai és burgenlandi magyar egyesület is kapott támogatást, egyenként több mint 1000 eurós értékben.