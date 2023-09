Ismét Vas vármegyében túrázott Novák Katalin - fotó

Portálunkon már többször is hírt adtunk arról, hogy vármegyénkben járt Novák Katalin köztársasági elnök. Ahogy közösségi oldalán megosztott posztjából kiderül, ahogy eddig is, ez alkalommal is a Kéktúra egy szakaszát teljesítette Vasban. Tavaly októberben a Kőszegi-hegységet járta be, januárban pedig arról számoltunk be, hogy Sárváron és környékén túrázott.