A Hang-tér-kép 14 órától 19 óráig tart, szokás szerint lesznek előadások, lehet játszani, kézműveskedni. Aki például lemaradt a karneváli Kalandvárban A kisgömböc-előadásról, most pótolhatja. De a Mesebolt polcairól választhatjuk A hazudós egér mesét is. A Griff Bábszínház Zalaegerszegről Csalóka Péterrel érkezik. A Dr. Pesovár Ernő AMI néptáncbemutatót tart és táncházat, a Lorigo táncbemutatóval készül, papírszínházzal, lombkönyvtárral kedveskedik a Berzsenyi-könyvtár. Ezek az intézmények a Mesebolt partnerei, ahogy az Agora és a Művészeti Népfőiskola Őrvidék Ház Kft. is. Most már csak a napnak kell sütnie.