Cseke János fazekas korongozni tanította a legkisebbeket, akik rendületlenül dolgozták meg az agyagot. Pörgött a korong, az apró kezek ügyesen formáztak a kisebb tálkákat, tartókat, edényeket, ezeket végül haza is lehetett vinni, az Őrségből amolyan szuvenírképpen.

A kirakodóvásárban kézművesek és helyi, környékbeli termelők kínálták portékáikat. Szabó Gáborék standjánál kóstolni is lehetett hidegen és melegen sajtolt tökmagolajat, valamint ízesített tökmagkrémeket, de volt náluk tökmagliszt és mákliszt, ezekből csak kevés kell a pogácsába, süteménybe intenzív ízük miatt.

Megállás nélkül hozta-vitte a látogatókat a tökjárat Őriszentpéter és Szalafő között, remek ötlet a szervezőktől, sokan kihasználták.

A délután kulturális műsorokkal telt, de igen izgalmas program volt a bölény -és vadlóles is.

Az ember úgy van vele, hogy szereti Pityerszert a maga csendes autentikusságában, de azt sem bánja, ha megtelik élettel, hiszen kell az érzés, amikor a múlt és a jelen találkozik.