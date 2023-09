Az esemény előzményeibe, hátterébe, a szervezés jelenlegi állásába tekinthetnek be, ha meghallgatják legújabb podcastműsorunkat, amelynek ők ketten a vendégei. Arra is lehetőség adódott, hogy Bea és Máté saját élményeikről meséljenek a futás kapcsán: a hallgatók megtudhatják, hogyan lett a kezdeti néhány kilométeres távokból százas nagyságrend, és az aszfaltos futóversenyeket hogyan váltotta fel a terep- és az ultrafutás; de arra is fény derül, hogy mára náluk a futás életforma, és nincs olyan hét, hogy ne húznák fel a csukájukat, és ne indulnának el valamerre túrázni vagy futni.