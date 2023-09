Vasárnap napos időre számíthatunk általában kevés, az ország keleti harmadán több gomolyfelhővel, arrafelé néhol záporeső, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Éjjel megszűnnek a záporok, az ország nagy részén kiderül az ég, kevés gomoly-, illetve fátyolfelhő várható. Főleg hazánk északkeleti harmadán helyenként köd, réteges felhőzet képződhet. Ködfoltok a Dunántúlon is lehetnek.

Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de fátyolfelhők érkeznek és gomolyfelhők is képződnek. Csapadéknak kicsi az esélye. Hétfőn a déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, főként a Kisalföldön megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12, 17 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 25 és 31 fok között alakul.