A tanúsítvány szerint az Agora családbarát intézkedéseivel mind a munkavállalók mind a Sportház látogatói nap mint nap találkozhatnak. Az auditálás során a gyerekbarát szolgáltatásokat, családközpontú intézkedéseket tartalmazó pályázati anyagot alapul véve, a helyszíni szemlét követően mindkét címre jogosultnak ítélték a sportházat, amely idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Az épületben van kialakított játszóhelyiség, baba-mama szoba, illetve gyermekkel igénybe vehető munkaállomás játszósarokkal. A kicsik fogadására is alkalmas munkahelyi környezet kialakítása megoldást biztosít, ha hirtelen kilátástalan helyzetbe kerül a szülő a gyermeke felügyeletét illetően. Pelenkázóhelyiség, gyermekvécé eddig is rendelkezésre állt, a bejárat babakocsival is megközelíthető, és az épületen belül is akadálymentes a közlekedés. Változatos szolgáltatásokkal folyamatosan támogatja dolgozóit az Agora, a kedvezményes gyermektáboroztatás mellett szűrővizsgálatokat, egészségügyi tanácsadásokat, relaxációs tréningeket szervez az intézmény munkatársainak. A munkavállalók véleményére, ötleteire is számít az Agora vezetése.