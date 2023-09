Megkezdődnek a szombathelyi pályaudvar északi területének átépítési munkálatai. A szakemberek a vasúti pálya rekonstrukcióját végzik el: új biztosítóberendezéseket építenek be és bizonyos szakaszon a felsővezetéki rendszer is megújul. A rekonstrukcióra azért van szükség, mert a pálya állapota miatt mostanáig csak sebességkorlátozás mellett közlekedhettek a vonatok. Megszűnik továbbá a mechanikus váltóállítás, a kitérőket a forgalomirányító központból vezérlik majd. Az érintett területen korszerű villamos váltófűtést is beépítenek, ennek köszönhetően a téli időszakban sem lehet probléma a váltók átállításával - közölte a GYSEV Zrt.

A munkálatok során a további biztosítóberendezési szerelvények központi vezérlése és felügyelete is megvalósul, a régi, elavult mechanikus szerkezeteket elbontják. Bizonyos szakaszokon átépül a felsővezetéki rendszer is, az új berendezések működéséhez szükséges energiát egy szünetmentes áramellátás biztosítja - így kisebb áramszünet esetén is biztosítható a vonatközlekedés.