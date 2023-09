A harmadik tanév kezdődik az MCC Szombathelyi Képzési Központjában, ahol jelenleg 75 általános iskolás és 150 középiskolás vesz részt a programokban. A végső cél a 250-es tanulói létszám elérése: felmenő rendszerben kapcsolódnak a Fiatal Tehetség Programba ötödik osztálytól a diákok – tájékoztatott Retteginé Böröcz Katalin a szombathelyi képzési központ hétfői sajtóreggelijén, ahol Szöőr Ádám, az MCC kommunikációs igazgatóhelyettese és Pálfalvi Noémi nemzetközi igazgató is megjelent.

Megyeszerte egyre nagyobb az érdeklődés az MCC-képzések iránt

- Idén először vannak jelentkezőink Celldömölkről és Szentgotthárdról, nagyon erős a diákbázisunk Kőszegről, Körmendről és Sárvárról is – mondta el a szombathelyi központ vezetője. Hozzátette: a pedagógusokkal is szeretnének egyre szorosabb együttműködést kiépíteni, e téren is pozitívak a tapasztalataik. Félévente szerveznek számukra konferenciákat Szombathelyen, és idén ősszel új kezdeményezésként általános iskolások részére kihelyezett workshopokat is tartanak majd. Egyre több szombathelyi, városi programhoz is aktívan kapcsolódnak.

- A jelenlegi statisztikai adatok szerint diákjaink 35 százaléka egyházi iskolából kerül ki – hangsúlyozta Retteginé Böröcz Katalin, kiemelve az egyházi intézményekkel és az egyházakkal való jó partnerségi együttműködésüket. Beszélt arról is: mintegy 15 középiskolából 150 tanuló jár a 9-12. osztályosok számára szervezett kurzusokra. A legmagasabb diáklétszámot a kőszegi Jurisich-gimnáziumból érték el, ezt követi a Bolyai-, a Nagy Lajos-, a Premontrei- és a Kanizsai Dorottya Gimnázium. - A legfontosabb célja a középiskolás programnak a pályaorientáció és az egyetemi képzésre való felkészítés – mutatott rá. A tanulók az e-learning kurzusokkal azokba az egyetemi képzésekbe kukkanthatnak be, amelyek érdeklik őket: a pszichológia, a közgazdaságtan, a jog és a nemzetközi kapcsolatok egyaránt megtalálható a portfóliójukban.

A képzési igazgató szólt az országos programokba való bekapcsolódási lehetőségekről is. Kitért arra: szeptembertől nyilvános Facebook-oldalon is követhetővé válnak eseményeik. Szeptember 20-án 17 órakor Litkei Máté, az MCC Klímapolitikai Intézetének igazgatója és Schiffer András egykori országgyűlési képviselő vitázik arról, összehangolható-e a gazdaságfejlesztés a zöld célokkal. Szeptember 27-én pedig Henry Kissinger legújabb könyvét mutatják be Szombathelyen.

Nemzetközi hálózatépítés: több, mint 50 újabb partner

- A nemzetközi hálózatépítésünk talán a legjelentősebb tevékenységünk, aminek már láthatók az eredményei is. Célunk az, hogy az MCC-diákok minél több külföldi egyetem híres oktatóitól közvetlen tapasztalatokat szerezhessenek és azokat remélhetőleg később Magyarországon kamatoztassák – foglalta össze Szöőr Ádám kommunikációs igazgatóhelyettes.

- Az MCC égisze alá került egy bécsi nemzetközi egyetem. Kifejezetten az a célunk, hogy a diákjaink ne csak rövidebb, hanem hosszabb távon is tudjanak külföldi tapasztalatokat szerezni – vette át a szót Pálfalvi Noémi. - Teljes körű képzési támogatásra és megélhetési ösztöndíjra is tudnak pályázni a fiatalok, nemcsak MCC-sek, hanem a világ bármely tájáról bárki – tette hozzá a nemzetközi igazgató, aki szólt Németország és a világ egyik legjobb üzleti egyetemével kötött együttműködésükről is. Az ESMT Berlin és az MCC között létrejött megállapodás jóvoltából üzleti fókuszú alapképzésekre és különböző MBA-képzésekre jelentkezhetnek a hallgatók. Emellett a Cambridge-i és az oxfordi egyetemmel közösen, valamint Brüsszelbe is rendszeresen szerveznek tanulmányi utakat: a céljuk az, hogy a fiatalok egyrészt értsék, mi történik körülöttük a világban, másrészt ahhoz hozzá is tudjanak szólni. Ezeket a törekvéseket segíti az is, hogy az elmúlt időszakban több, mint 50 újabb nemzetközi partnerrel bővült az MCC nemzetközi hálózata: az angolszász világ mellett Dél-Afrikától Kínán át a világ minden táján vannak programjaik és együttműködéseik – tudtuk meg Pálfalvi Noémitől.

Felújítás előtt a Petőfi utcai MCC-épület

A szombathelyi képzési központ jövőjét tekintve elhangzott: a Petőfi utca 14. szám alatti, saját tulajdonban lévő épület felújítására vonatkozóan az engedélyes tervek rendelkezésre állnak, és már készülnek a kiviteli tervek is. A közbeszerzési eljárás után várhatóan egy év alatt kaphat új, szebb külsőt az ingatlan, ahol várhatóan 2025 szeptemberétől fogadhatják az MCC-s diákokat. Konferencia- és oktatótermeket, valamint közösségi tereket is alakítanak ott ki.