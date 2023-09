Az ünnepi szentmise után a tűzoltószertárnál folytatódott a program, ahol elsőként Monek Dávid, Magyarlak polgármestere köszöntötte a vendégeket. - Történelmi pillanatokat élhetünk át, hiszen az már önmagában is egyedülálló, hogy egy egyesület fennállásának 130. évfordulóját ünnepli, de különösen igaz ez akkor, amikor az egyesület új csapatzászlót és gépjárművet is szentel a jubileumon - mondta a polgármester, aki nem tudott elfogulatlanul beszélni a tűzoltókról, hiszen maga is tagja az egyesületnek tizenöt éve.

-A mai napon az eszmeiséget szimbolizáló tűzoltózászló mellett az éles bevetésekhez elengedhetetlen gépjárműfecskendőt is felszentelhetjük. A korábbi, elavultabb gépjárművünket ugyanis nagyobbra, korszerűbbre cserélhettük, ez hűen tükrözi, hogy tűzoltó közösségünk aktív. Évről évre pályázunk, fejlesztünk, bővülünk. Az előző autónkat 1992 szeptemberében Freud Ede, falunkból elszármazott magánszemély vásárolta az egyesületnek. Az akkoriban modernnek számító gépjármű megfelelt minden követelménynek, és harminc évig szolgálta a térség lakóit.